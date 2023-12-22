Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
DEM Parti, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" açıklamalarında bulundu.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol