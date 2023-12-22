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Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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DEM Parti, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" açıklamalarında bulundu.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi.

Etiketler Sırrı Süreyya Önder hastane
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