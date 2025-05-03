DEM Partili TBMM Genel Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan'da hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen ve yaklaşık 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altında olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önder'in tedavisi 15 gündür İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde sürüyordu.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tübik tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Saygılarımızla."

Sırrı Süreyya Önder kimdir ?

AK Parti iktidarıın 2013 ile 2015 yılları arasındaki eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik attığı "çözüm süreci" adımında da önemli rol oynayan Önder, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmadan önce de yeniden başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı heyetinde de yer alıyordu.

Önder milletvekilliği dışında senarist, yönetmen, yazar ve oyunculuk da yapıyordu.

1962 yılı Adıyaman doğumlu olan Sırrı Süreyya Önder Türkmen bir ailenin mensubuydu. 1978 yılında Adıyaman Lisesi'nde öğrenciyken katıldığı bir gösteri yürüyüşünde gözaltına alınan Önder ilk kez bu gösteri nedeniyke tutuklanmıştı.

Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanan Önder 1980 darbesinden sonraki sene gözaltına alınıp tutuklanarak Mamak Cezaevi'ne konuldu. Mamak Cezaevi'nde 7 yıl hapis yatan Önder kamyon şoförlüğü dahil çeşitli işlerde çalıştı.

2006'da "Beynelmilel" filminin senaryosunu da yazan Önder aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi. 2008'deki "O… Çocukları" filminin senaryosunda da yine Sırrı Süreyya Önder'in imzası vardı.

Sırrı Süreyya önder ayrıca "Emret Komutanım", "Sis ve Gece", "Ada: Zombilerin Düğünü", "F Tipi Film", "Ejder Kapanı", "Mar", "Düğün Dernek" ve "Yeraltı" gibi filmlerde senarist, yönetmen, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak yer aldı.

2010'da Birgün ve ardından Radikal gazetesinde köşe yazıları yazan Önder 2011 yılında ise Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girip Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) saflarında yerini aldı.

2013'te kurulan Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) katılan Önder HDP'nin eş genel başkan yardımcısı oldu.

Önder, Türkiye'de 2013-2015 arasındaki "çözüm süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil Dağı'na giden ekipler içinde yer aldı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP'nin İmralı heyeti arasında yapılan görüşme sonrasında bir metin açıklanırken 10 maddelik başlıkları okuyan isim de yine Sırrı Süreyya Önder olmuştu.

Önder açılım sürecinin ardından yapılan 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak oyu yüzde 4,7'de kaldı.

2014'teki Çankaya resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Siz nerelisiniz?" diye sorduğu Önder'in, "Adıyamanlıyım, çok afedersiniz Türk'üm, tedavi oluyorum" yanıtını vermesi ve esprinin Erdoğan çiftini güldürmesi gibi haberler sürekli medyada yer buluyordu.

Sırrı Süreyya Önder 7 Haziran 2015 yapıla genel seçimlerinde yüzde 10 barajını aşan HDP'den yeniden Meclis'e girmeyi başardı.



AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı ve koalisyon arayışlarının da sonuçsuz kaldığı bu süreçte Türkiye 1 Kasım'da yeniden seçime gitti, Önder 1 Kasım seçimlerinde de bir kez daha HDP'den Meclis'e girmeyi başardı.

Fakat bu seçimlerden sadece 8,5 ay sonra eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi yaşandı ve bu süreci takip eden olağanüstü hal döneminde Önder 6 Aralık 2018'de "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı.

Önder son olarak 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Önder, yönettiği oturumlardaki esprili dili ve hazır cevaplığıyla dikkat çekti.

Önder İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrı ile başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçte de DEM Parti'nin İmarlı heyetinde yer alıyordu.

Bazı sağlık sorunlarını olduğunu kamuoyuna duyuran Önder bununla birlikte tüm konuşmalarında "barış için çalışmaya devam etme" mesajı verdi.Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Önder'in bu hastaneye nabızsız bir şekilde getirildiği ve müdahalelerle yeniden dolaşım sağlandığı belirtildi. Aort damarında yırtığın teşhis edilmesiyle saat 23.35'te acil olarak ameliyata alınan Önder'e 12 saat süren operasyonla by-pass ve aort greftleme işlemleri yapıldı.

Ancak 3 Mayıs Cumartesi günü Önder'in hayatını kaybettiği açıklandı...

Haber3.com Haber Merkezi