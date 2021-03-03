Şişli Belediyesi afetlere karşı eğitim çalışmalarına başladı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği, 25 mahallede 800 Mahalle Afet Gönüllüsü’ne (MAG) Temel Afet Bilinci eğitimi verilecek.

Şişli Belediyesi, tüm mahallelerde afet hazırlıkları için eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor. “Temel Afet Bilinci Eğitimi” programını hayata geçiren ve Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekiplerini oluşturmaya başlayan Şişli Belediyesi, gönüllülerin alacağı eğitimler için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile bir süre önce imzaladığı iş birliği protokolü gereği eğitimlere başlıyor. Şişli Belediyesi, 25 mahallede ilk etapta 800 kişi olarak hedeflenen MAG ekiplerini oluşturacak. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ise bu ekiplerde yer alan gönüllülere 12 ay boyunca sırasıyla; Tanıtım ve Farkındalık, Mahalle Afet Gönüllüleri ve Temel Afet Bilinci eğitimlerini verecek.

Eğitimler 3 başlıkta verilecek

Pandemi kurallarına uygun olarak Şişli Belediyesi salonları ve internet üzerinden gerçekleştirilmek üzere planlanan eğitimler, 25 ve 40 kişilik gruplar halinde düzenlenecek. İlk yardım pratik uygulamaları ve saha eğitimleri ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerin içerikleri ise şöyle:

-Tanıtım ve Farkındalık Eğitimleri; 1.5 saatlik Şişli MAG projesinin tanıtımı ve gönüllü adaylarının bu eğimlere kayıtları amaçlanıyor. Eğitim materyali olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin hazırlamış olduğu Temel Afet Bilinci sunumunun kullanılacağı eğitimlerin sonunda, Şişli’nin 25 mahallesinde oluşturulacak MAG ekiplerinden, 36 saatlik Temel Eğitimlere kayıt olmaları talep edilecek.

-Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitimi; 25 mahalle için eşit olarak paylaştırılmış 800 kişi için pratik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek 36 saatlik eğitim programının, 12 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

-Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi; Bu eğitim, Mahalle Afet Gönüllü Eğitimi almış olan 80O kişiden seçilen 20 gönüllüye verilecek. Eğitim alan bu 20 gönüllü, diğer gönüllülere de eğitim verme sertifikasına sahip olurken, mesleki anlamda da bir katkı elde etmiş olacak. Seçilen gönüllüler, eğitmenler ve proje sahibi kurumlar ile ortaklaşa belirlenen eğitim takvimine göre eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecekler.