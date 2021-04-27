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Site yöneticilerine ''tam kapanma'' yetkisi!

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanmada site yöneticilerine kuralları ihlal edenleri uyarma yetkisi verildi.

Yaklaşık 3 hafta sürecek ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminde bu kez apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.

Dün akşam İçişleri Bakanlığı, uygulanacak tam kapanma öncesi detayların yer aldığı bir genelge yayımladı. 

Genelgede tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinde konut sitelerinde uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verileceği detayına yer verildi.

Bu kapsamda site yöneticileri, alan içerisinde izinsiz dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmalarını sağlayacak. 

Etiketler site tam kapanma yönetim
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