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  2. Güncel
  3. 06 Kasım 2018 18:51

Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 bin yıllık 5 tane şarap testisi ele geçirildi.

Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...
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Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık 5 tane şarap testisi ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı.

Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 şarap testisi buldu. 

Olayla ilgili R.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakıldı. 

Testiler Niğde Müzesine teslim edilecek.

İHA

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