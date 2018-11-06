Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık 5 tane şarap testisi ele geçirildi.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı.

Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 şarap testisi buldu.

Olayla ilgili R.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakıldı.

Testiler Niğde Müzesine teslim edilecek.