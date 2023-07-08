  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Festival iptallerinin arkasından bakın kimler çıktı

Skandal çağrı: ''Tüm festivaller yasaklansın!''

Skandal çağrı: ''Tüm festivaller yasaklansın!''
Güncelleme:

Balıkesir Sivil Toplum Platformu, tüm festivallerin “gayri ahlaki” diyerek iptal edilmesini istedi.

Darıdare Tabiat Parkı’nda yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali’nin (EKOFEST) “yangın” gerekçesiyle iptalinin ardından Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun, yayımladıkları açıklamayla Balıkesir’de festivallerin iptalini istediği açıklama ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre platform, festivalleri “gayri ahlaki haram ilişkilere yönlendiren sınır tanımaz kutlama” olarak nitelendirdi.  

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen EKOFEST’e önce 9 Mayıs’ta izin verildi, 17 Haziran’da ise “yangın” gerekçesiyle verilen izin iptal edildi. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen festival, 10 yılda 5’inci kez iptal edilmiş oldu. Öte yandan AK Partili Balıkesir Belediyesi’nin düzenlediği içerik olarak EKOFEST’le aynı olan “Aremoterapi Festivali” Burhaniye Ören’de önceki gün başladı. 

İptalin ardından ise Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun yaptıkları açıklama ortaya çıktı. Platformun festivallerin iptalini istediği açıklamasında “Gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı’na zarar vermektedir” denildi.   

Festivallerin yasaklanmasını isteyen Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nda, Mercan Vakfı, MÜSİAD, İHH, Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Hızıreli, Cansuyu, SANCAK, Selamet Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Semerkand Vakfı, ÖĞ-DER- Şuurlu Öğretmenler, ÖNDER/İmam Hatipliler, Eğitim- Bir- Sen, Müdaffa-i İslam Derneği, Güldeste, Katre, Hizmet Vakfı, Karesi Vakfı, Cihannüma, Evrensel Hafızlar, Benim yuvam, Uluçınar Derneği bulunuyor.

Cumhuriyet

Etiketler festivaller festival yasağı gayri ahlaki balıkesir sivil toplum platformu Mercan Vakfı MÜSİAD İHH Alperen Ocakları Anadolu Gençlik Derneği Türkiye Gençlik Vakfı Hızıreli Cansuyu SANCAK Selamet Derneği İlim Yayma Cemiyeti Semerkand Vakfı ÖĞ-DER- Şuurlu Öğretmenler ÖNDER/İmam Hatipliler Eğitim- Bir- Sen Müdaffa-i İslam Derneği Güldeste Katre Hizmet Vakfı Karesi Vakfı Cihannüma Evrensel Hafızlar Benim yuvam Uluçınar Derneği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran
Bugün kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı
İşte kademe kademe memur maaşları ve emekli maaşları...
İstanbul'da ekmeğe dev zam! Hem gramajı düştü, hem zam geldi!
Zamsız kalan EYT'liler için yeni teklif!
AK Parti'den üstü kapalı af: Cezaevine dönmeyecekler!
Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar
Yine bir tarikat, yine bir genç kız, yine bir intihar! Savunması ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: ''Ciddi bir travma oldu''
Bir ilimizde kimyasal alarm! Sarı duman gökyüzünü kapladı