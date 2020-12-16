Skandal olay! Hemşireye 500 kere ''ben salağım'' yazma cezası verdi

Kumluca Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin nöbeti sırasında başka bir servisteki hastaya yardım etmek için görev yerinden ayrılmasına başhekim Ayşegül Alkan tepki gösterdi.

Başhekim Alkan'ın nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dediği öne sürüldü.



Olayın sosyal medyada yer alması üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Başta Sağlık Emekçileri Sendikası olmak üzere birçok kurum olaya tepki gösterdi.