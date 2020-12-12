Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler deniz keyfi yaptı

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Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 21,4 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmayan turistler, sahilde yürüyüp, dalgalı denizin fotoğraflarını çekti.
Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.
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