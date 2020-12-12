  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Aralık 2020 17:58

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler deniz keyfi yaptı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar sorası turistler boş sahillerin keyfini çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler deniz keyfi yaptı
A+ A-

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 21,4 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmayan turistler, sahilde yürüyüp, dalgalı denizin fotoğraflarını çekti.

Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.

turist , sokak , kısıtlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM