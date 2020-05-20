Sokağa çıkma yasağı bitince soluğu orada aldılar

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs (COVİD-19)’a karşı 16 Mayıs Gecesi saat 00.00’dan 20 Mayıs Salı gecesi saat 00.00’a kadar 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlama bu gece 00.00’dan itibaren sonra sona erdi. Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa’da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu hareketlilik görüldü. Virüse karşı önlem alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halde yoğunluğun yaşanmaması için ara vermeden kontrollerine devam etti. Halde 170 Emniyet Görevlisi 40 trafik polisi, 22 motorlu trafik polisi (ŞAHİN),90 zabıta ve 50 özel güvenlik görevlisi görev aldı.

Bu kapsamda hale giriş ve çıkış yapan araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, maskesi olmayana da maske dağıtıldı. Ekipler, ellerine almış oldukları megafon ile vatandaşları sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirlere karşı riayet etmelerini istedi.