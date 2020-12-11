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  3. 11 Aralık 2020 16:39

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul... Manzara yine değişmedi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul... Manzara yine değişmedi!
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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

 

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