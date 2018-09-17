Sokak ortasında dehşet !

İstanbul Alibeyköy’de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı ağabey-kardeşe sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi Şimşek Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan şahıslar sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan belindeki silahla Uğur T. ve Ufuk T. kardeşlere kurşun yağdırdı. Bel altından isabet eden mermilerle yaralanan şahıslar yere yığıldı. Saldırgan ise beyaz bir araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Silah sesinden dışarı çıkamadım”

Silah seslerini duyunca dükkanına kaçtığını ifade eden Ahmet Aydemir, “Tartışıyorlardı. Ben bir şey görmedim. Silah sıkmaya başlayınca içeri kaçtım. Vurulan bir tanesi buraya geldi. Burada yığıldı kaldı. 2 kişi vuruldu. Ateş eden kişiydi. Kaçarken görmedim. Silah sesinden dışarı çıkamadım. Mermiler bu tarafa doğru geliyordu. Vurulanlardan birinin durumu ağır olması lazım. Bayağı bir kan kaybetti. 8-10 el silah sesi duydum” dedi.