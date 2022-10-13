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Sokakta yarı çıplak şekilde pompalı tüfekle dehşet saçtı

Sokakta yarı çıplak şekilde pompalı tüfekle dehşet saçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), sokakta yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Dehşete düşüren olay, dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak’ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

 Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi’nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Etiketler tüfek pompalı tüfek
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