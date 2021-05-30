Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 21 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 582 kişinin septomlu, 6 bin 933 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 134 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı bin 390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Mayıs verilerine göre, 222 bin 613 test yapılırken semptom gösteren 605 hastayla birlikte 7 bin 656 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise test sayısı yalşalık 4 bin civarı azalarak 218 bin 957'ye indi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı da 6 bin 933 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin 30 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

30 Mayıs 2021 Pazar - Son 24 saatin koronavirüs tablosu

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Öte yandan Worldometers sitesinin verilerine göre Türkiye toplam 5 milyon 242 bin 911 vaka sayısıyla tüm dünya ülkeleri arasında en çok vaka sayısı olan 5'inci ülke oldu. İlk sırada 34 milyon 36 bin 456 vaka sayısı ile Amerika yer alırken, Türkiye, 5 milyon 657 bin 572 vaka sayısı bulunan Fransa'nın hemen arkasında. Türkiye'den sonra 6'ncı sırada ise 5 milyon 63 bin 442 vaka sayısı ile Rusya var.

İşte Worldometers'in yayınladığı tablo:

Worldometers'e göre koronavirüs vaka sayısında ülkeler sıralaması - Türkiye 5'inci sırada

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)

15 - 21 Mayıs 2021

İllere Göre Risk Durumu

20-26 Mart 2021