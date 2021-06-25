Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 56 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 222 bin 936 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 477 kişinin septomlu, 5 bin 630 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 56 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, toplam ağır hasta sayısı 737, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.