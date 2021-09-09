  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatin koronavirüs verileri yine kritik seviyelerde seyretti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 314 bin 793 testin sonucuna göre 23 bin 846 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 31 bin 322 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 257 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 9 eylül korona 9 eylül koronavirüs tablosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidar da muhalefet de ders çıkarsın: İşte CHP'nin oylarını arttıran 2 neden
Ünlü anketçiden Z kuşağı için ezber bozan yorum
Sağlık Bakanı Koca'nın sürprizini bozuyoruz! İşte açıklayacağı ''sürpriz''
Ölüm sayıları neden bu kadar fazla ? Bakan Koca yanıtladı
Rüşvet alırken yakalanan memurun cezası bu oldu
Kuzey Kore'den çok konuşulacak görüntüler
Üç Kuruş dizisi kadrosuna sürpriz isim
Sahte test kitiyle 9 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu
Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''
Yediemin otoparkındaki araçları satıp borcunu ödedi