Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatin koronavirüs verileri yine kritik seviyelerde seyretti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 314 bin 793 testin sonucuna göre 23 bin 846 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 31 bin 322 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 257 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.