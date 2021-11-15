Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testin sonucuna göre 23 bin 852 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 258 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 215 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.