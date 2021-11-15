  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testin sonucuna göre 23 bin 852 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 258 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 215 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona vaka vaka sayısı 15 kasım 15 kasım vaka sayısı 15 kasım korona tablosu 15 kasım koronavirüs tablosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen kendini böyle savundu
Ay başı 49 kuruş zamlanan otogaza bir zam daha
Koronavirüs kapmasına rağmen testi negatif çıkanların sırrı çözüldü
İYİ Partili Usta'nın Osman Öcalan paylaşımı olay oldu! TRT ve AK Parti'ye başsağlığı diledi
Android telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamaları hemen silin
Hande Sarıoğlu'nun 'Temel İçgüdü' pozu yürek hoplattı
BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye geliyor! Sedat Peker için dikkat çeken iddia
İmamoğlu'nun eski işi ünlü şarkıcıyı şaşırttı: ''Gerçekten mi?''
Türbe diye dua ediyorlardı... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı