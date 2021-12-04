Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 353 bin 35 test yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi ise hayatını kaybetti. 19 bin 463 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.