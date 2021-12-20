Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre ülkemizde bugün 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 351 bin 253 testin sonucuna göre 18 bin 762 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 24 bin 497 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 176 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.