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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 184 kişi hayatını kaybetti.

 22 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 89 bin 926 oldu.

"GÜNLÜK VAKA SAYISININ YARISI İSTANBUL'DA TESPİT EDİLİYOR"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavi.rüs vaka
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