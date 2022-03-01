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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de bugün 59 bin 885 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 203 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 1 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 203 CAN KAYBI
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler korona kronavirüs vaka vaka sayısı
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