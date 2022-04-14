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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

14 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 127 oldu.

 14 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 127 kişinin testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs
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