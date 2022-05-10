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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 10 Mayıs 2022 korona tablosu...

Etiketler korona koronavirüs tablo
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