Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten 7 kişi daha hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 10 Mayıs 2022 korona tablosu...
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