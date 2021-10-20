Son 24 saatin koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatin koronavirüs tablosunda vefat sayısı 214 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 28 bin 803 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında sosyal medyadan bugünkü koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybının 214 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" ifadelerine yer verdi.

DÜNKÜ RAKAMLAR

19 Ekim koronavirüs tablosunda, Test Sayısı 360.849, Vaka Sayısı 30.862, Vefat Sayısı 223 ve İyileşen Sayısı ise 27.352 olarak açıklanmıştı.