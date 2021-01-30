Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Covid-19 tedavisinin / karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 865'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 470 bin 901'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e, ağır hasta sayısı ise bin 692'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.



Bilim Kurulu üyesinden ''normalleşme'' bekleyenlere kötü haber

Bilim Kurulu üyesinden ''Kısıtlamalar kaldırılacak mı?'' sorusuna yanıt

Aşılamada hedef belli oldu! Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs vaka sayısı alarm veriyor!