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Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde son 24 saatte 28 bin 731 kişi koronavirüse yakalandı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a ulaştı.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 753 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı bin 210 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı bin 790 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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