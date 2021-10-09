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Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 bin yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saate iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.

Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandıVaka sayısı en çok artan 10 il açıklandıGüncel

 

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu 9 ekim koronavirüs tablosu
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