Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 bin yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saate iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.