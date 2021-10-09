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Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

Vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Koca, 25 Eylül-1 Ekim arasında en çok vaka artışı olan illeri de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Vaka sayısı en çok artan illeri paylaşan Bakan Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi.

Etiketler sağlık bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısı
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