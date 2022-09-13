Son 3 yılın rakamları açıklandı: 31 kadın ''aynı şekilde'' öldü

Türkiye'de son 3 yılda toplam 31 kadı yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Son 3 yılda 31 kadın evde yalnız değilken, balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak kayıtlara geçen bu ölümleri birçoğu henüz aydınlanmadı. Soruşması tamamlanan bazı dosyalarda da, intihar ettiği öne sürülen kadınların, öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ankara'da 2018 yılında bir plazanın 20'nci katından atılarak hayatını kaybeden Ş.Ç.'in ölümü aylarca "İntihar mı cinayet mi?" diye tartışılmış ve Ş.Ç.'in intihar ettiği öne sürülmüştü. Daha sonra ise genç kadının intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Türkiye'de son yıllarda buna benzer şüpheli ölümleri sık sık duyuyoruz.

Bu yılın ilk 15 gününde 3 kadın pencereden düştü. Kocaeli'de polis memuru arkadaşının evine giden 23 yaşındaki S.Ç. 7. kattan düşerek ağır yaralanırken, üniversiteli Melike Şahin, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise, adli kontrolle serbest kaldı.

Gaziantep'te de evinde arkadaşı Çağrı Şaşmaz'la tartıştığı sırada balkondan düşen hemşire Adile Kılınç, hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası Şaşmaz ise tutuklandı.

Osmaniye'de N.T. 28 Nisan 2020 tarihinde, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti. Eşi Aşkın Taş, Naime Özbulut'un intihar ettiğini öne sürmüştü. Otopsi sonrası eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da 29 yaşındaki Ş.K. geçen 21 Haizran'da, T.B. ile Kadıköy'de kaldığı bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. T.B. 'Kendi atladı' dese de soruşturma sonrası Ş.K.'in itilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı ve Bayhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki D.D., 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan M.K. ise genç kadının intihar ettiğini öne sürmüştü. Çelişkili ifadeler veren Kaplan tutuklandı.

İzmir'de 2 çocuk annesi S.E., Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki A.U. ve İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki S. D.'in yüksekten düşerek ölmeleri de davaya dönüştü.

Kağıthane’de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.