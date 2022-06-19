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Son ankete göre seçim güvenliği tehdit altında

Son ankete göre seçim güvenliği tehdit altında

Yöneylem Araştırma'nın yapmış oldu anket ile halkın büyük bir çoğunluğu seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2022 raporunun sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 27 ilde 2 bin 700 kişi ile görüşüldü.

Katılımcılara “Sizce Türkiye’de seçim güvenliği tehdit altında mı?” sorusu yönetildi.

“Evet, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 55,4 oldu.

Hayır, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünmüyorum diyenlerin oranı ise yüzde 35,3 olarak ölçüldü.

Bilmiyorum / fikrim yok diyenler de yüzde 9.3.

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