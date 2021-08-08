Son durum açıklandı: 239 yangından 234'ü söndürüldü, 5'i devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada 234 yangının söndürüldüğünü, 5 yangının ise devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 47 ilde toplamda 239 yangın çıktığını söyleyen Altun, 234 yangının söndürüldüğünü belirtti. 5 yangın ise devam ediyor. Altun, açıklamasının devamında, yangın bölgesindeki yurttaşlara 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiğini açıkladı.

Altun'un açıklamaları şöyle:

Son 12 gündür yüreklerimizi yakan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanlarını kullanarak büyük bir özveriyle mücadele ediyoruz.

Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234’ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla sahada olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 Helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı.

Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor.

Günlük 284.852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351.310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararlar hızla giderildiği gibi evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir.