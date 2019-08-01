SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'ya saldırı

Salı günü Mecidiyeköy’de saldırıya uğrayan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, “planlı, organize bir saldırıydı” dedi.

Odatv'nin haberine göre, “Bir kasıt ve siyasi olduğu belli, çünkü üstümden bir şey çalmadılar. Basit bir omuz atmayı büyüttüler. Mecidiköy’deki Ortaklar Caddesi’nin paralelindeki sokakta oldu. Park yerine giderken, 3-4 kişi geçerken omuz çarptı bana bir tanesi. Ben de ‘pardon’ dedim. O da hakaretti etti, bende nasihat etmeye çalıştım. ‘Hiç mi yaşlıya saygı kalmadı. Hadi onu bırak böyle küfür edilir’ dedim, o anda saldırdılar. Bir iki tane vurmaya çalıştım ancak bıçaklayıp öldüreceklerini de düşündüm. Saldırıdan bir süre sonra etraftan müdahale ettiler. Saldırganlar yaya olarak kaçtı” diyerek saldırı anını anlatan Hakan Bayrakçı, saldırganları neden şikayet etmediğini de şöyle açıkladı:

“O anda gitmedim ben şikayet etmeye, sonra da gideyim dedim ancak yeni olmamış olayı ne diye anlatacağım polise diye düşündüm. Olay büyütülünce, kim saldırdıysa devamı gelir diyerek şikayet etmedim.”

İktidar partisini, CHP’yi ve birçok siyasi partiyi eleştirdiğini ifade eden Hakan Bayrakçı, saldırının planlı olduğunu ancak kim tarafından yapıldığını bilmediğini şu sözlerle anlattı:

“Saldırı planlı. Suni bir sebepten kavga çıkarıyor ve hiçbir şey konuşmamaları da ilginç. Neye kızdığını söyler insan saldırırken. Bunlar profesyonelce saldırdılar bana.

Kimin saldırdığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. MHP’liler desem, ben ABD’yi, PKK’yı her tarafı eleştiriyorum. Atatürk dışında her tarafı eleştiriyorum.

Geçmişte çok kızdığım siyasi biri olabilir diye düşünüyorum. Bir rövanş gibi.

Siyasi kimlerle tartıştım. Habertürk’ün canlı yayınında Devlet Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın’ı bağladılar. O beni çok sert eleştirdi, ben de onu eleştirdim. Herkes eleştirdi orada kendisini bir tek ben konuşunca kabahat oldu. O zaman tanıdığım birkaç ülkücü bana ‘abi yayının bitişinden önce çık’ diye uyarı amaçlı mesaj yazmışlardı. Ben ekranda başıma geleni söylüyorum. Kim olduklarını, arkalarını bilmiyorum. Ekranda olanı anlatıyorum ama hepsi de olabilir hiçbiri de olmayabilir. PKK’da olabilir ama PKK’nın sokak dayağı atacağını düşünmüyorum.”

VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLER OLUŞTU

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi çürükler olduğunu ifade eden Hakan Bayrakçı konuşmasını şöyle tamamladı:

“Vücudumda çürük çok. Başımın sol tarafından ciddi çürükler var. Sol diz bölgemde ve vücudumun çeşitli yerlerinde çürükler var.

Üzüldüğüm bir şey var onu söylemek isterim. Ben yanlış bir şey söylediysem onu da söyleyebilen, iyi bir şey yapıldığında da onu söyleyebilen biriyim. Ben bu kadar kavga çıkarıp saldıracak kime ne yaptım diye düşünüyorum ve böyle bir şey yapmadığım sonucunu çıkarıyorum. Niye böyle bir saldırı yaptılar üzüldüm merak da etti. Kim bunlar ve neden o kadar kızdırmıştım.”

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı.

Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul'da yaşamaktadır.