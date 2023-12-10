  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Aynı anda 4 kadınla evlendi

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Aynı anda 4 kadınla evlendi

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Aynı anda 4 kadınla evlendi
Güncelleme:

Türkmenistan'da yaşayan bir adamın, aynı anda 4 kadınla evlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.

Düğüne girerken hareketli bir müzikle önden giren damat, evleneceği dört eşi de arkasından onu takip ederek girdi.

Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.

Etiketler kadın evlilik 4 kadın sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek duyurdu: Kamuda artık sadece Togg'a izin
Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı
Yeni Yargı Paketi ayrıntıları belli oluyor: Kadınlar kendi soyadın kullanabilecek
Emekli zammında 3 formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Zonguldak’ta heyelan faciası: 2 kayıp, 21 yaralı
Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti
Emniyette tartıştığı polis öldürmüştü: O davada yeni gelişme