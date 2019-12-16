Sosyal medya Uygur Türkü çocuğun bu sözlerini konuşuyor

Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve zulüm sürerken, Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikte çekilen bir görüntü oldukça dikkat çekti. Ailesi yıllardır toplama kampında zorla tutulan Uygur Türkü bir çocuk, Kayseri'de Çin’in zulmünün protesto edilmesi için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada herkesi derinden etkiledi.

Anne ve babasından yıllardır haber alamayan çocuk, etkinlik programında yer almamasına rağmen duygularını anlatmak istedi ve mikrofonu eline aldı. Küçük çocuğun, göz yaşlarıyla, Çin hükümetine “Allah belanı versin” demesi üzerine etkinliğe katına herkes “Amin” dedi.

