Sosyal Medya Yasası'nın ilk 10 maddesi kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden sosyal medya yasasının ilk 10 maddesi kabul edildi.

AK Parti ve MHP’nin seçimler öncesinde Meclis’e sunduğu; basın ve sosyal medya alanı açısından yeni yaptırımlar öngören ve basın ve ifade özgürlüğü kapsamında tepkilere neden olan yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu’nda devam ediyor. “Sosyal medya yasası” olarak bilinen teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. AK Parti önergesiyle, İstanbul asliye ceza mahkemelerine verilen yetki ve internet haber sitelerindeki cevap ve düzeltme yazısının süreleri hakkında düzenlemeye gidildi.

AK Parti ve MHP’nin 26 Mayıs’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun yaratıldığı 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu’nda devam ediyor. Teklifin müzakereleri geçen perşembe başlamış ve ilk madde kabul edilmişti.

ÇGD: GAZETECİYE SOSYAL MEDYA YASASIYLA SUÇ YARATIYORLAR

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yasa teklifine bir kez daha tepki göstererek "#TBMM Adalet Komisyonu’nda medya ve sosyal medya alanlarına yönelik cezalandırma teklifi, görüşülüyor. AK Parti-MHP iktidarı, muğlak gerekçelerle yeni hapis cezası suçu yaratmaktan geri adım atmama eğiliminde. ÇGD olarak diyoruz ki suç yaratırsınız ama yine de #GazetecilikHapsedilemez" dedi.

Yasa teklifinin gazeteciler için suç yarattığını söyleyen ÇGD, karikatürist Bülent Çelik'in, yasa teklifine özel olarak çizdiği karikatürü paylaştı.