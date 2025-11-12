  1. Anasayfa
Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı

Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı
Güncelleme:

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya platformlarında sağlık kuruluşlarının ve doktorların yaptığı paylaşımların içerikleri kısıtlandı.

Resmi Gazete’ye yayımlanan yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi. Özel sağlık kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını ve uluslararası sağlık turizmi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsayan yönetmelikle; sektörde şeffaf güvenli ve denetlenebilir bir tanıtım ve bilgilendirme ortamının tesis edilmesi hedefleniyor. Yönetmelik, Türkiye’nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmî dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Türkiye’nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılacak

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye’nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

Sağlık hizmetlerinin tanıtımında yanıltıcı görseller kullanılamayacak

Türkiye’deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca "bilgilendirme" amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek. Yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihilerin belirtilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun biçimde kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

