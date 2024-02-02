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Star TV dizisinden daha başlamadan ayrılık haberi!

Star TV dizisinden daha başlamadan ayrılık haberi!
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Ayda Aksel ayağı kırıldığı, Yeşim Ceren Bozoğlu şartlarda anlaşamadığı için Star'da yayınlanacak olan 'Yan Oda' dizisinden ayrıldı.

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Yan Oda” dizisinin okuma provası salı günü yapıldı. Yeni dizinin hazırlıkları sürerken iki ayrılık kararı yaşandı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak 'Aile' dizisinde Nedret Soykan karakterini canlandıran Ayda Aksel düşüp bacağını kırdı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süre dinlenmek zorunda olan ünlü oyuncu yeni projede yer alamayacağını ekibe bildirdi. 

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ise şartlarda anlaşamadığı için projede yer alamayacağı öğrenildi. İki oyuncunun yerine yeni isimler aranıyor. 'Yan Oda'da Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi isimler yer alıyor. 

Etiketler Yan Oda Ayda Aksel Yeşim Ceren Bozoğlu
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