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Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine de zam

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine de zam
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Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerine de 2025 zammı geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’ 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayınlandı.

 Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 111 lira ve 155 lira.

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 85 lira, üç fazlılar için 111 lira. Bu sayaçlarda tamir ücretleriyse tek fazlı sayaçlarda 111 lira, üç fazlılarda 127 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 121 lira ila 3 bin 589 lira.

Karara göre muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Etiketler su elektrik gaz sayaç zam Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Tamir ve Ayar
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