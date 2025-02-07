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Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı

Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı
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Şubat ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ilk kamuoyu araştırma firması AREA Araştırma oldu. AREA'nın "bu pazar seçim olsa" anketine ise kararsız seçmenler damgasını vurdu.

AREA Araştırma şirketi seçmenin nabzını tuttuğu Şubat 2025 anketinin sonucunu yayınladı.

Anket sonuçlarına göre Aralık ayında Suriye'de yaşanan gelişmelerden oy oranını yükselten AK Parti'nin bunu devam ettiremediği görüldü.

Öte yandan son seçim anketinde CHP bir kez daha birinci parti çıktı.

Ankette CHP ise kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldığında da dağıyılmadığında da birinci parti konumunda oldu.

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin oyu yüzde 23,6, AK Parti'nin oyu yüzde 23,4 olarak belirlenirken kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu yüzde 30,4'e, AK Parti'nin oyu ise yüzde 30'a yükseldi.

İşte AREA'nın anketi:

Şubat ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ilk kamuoyu araştırma firması AREA Araştırma oldu. AREA'nın "bu pazar seçim olsa" anketine ise kararsız seçmenler damgasını vurdu.

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