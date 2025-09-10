  1. Anasayfa
Suça karışan ''çocuklar'' için düzenleme geliyor

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, son dönemde 18 yaşın altındaki çocukların karıştığı vahim olayları hatırlatarak, çocukları suça sürükleyenlere ağır cezalar öngören kanun teklifinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, çocukların korunması ve adalet dengesinin güçlendirilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan ve toplum vicdanını derinden yaralayan çocuk suçluluğu olaylarına dikkat çeken Öztürk, hazırlanan teklifin caydırıcılığı artıracağını ve mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

Öztürk, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşıtı tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi, Ankara Keçiören'de 14 ve 17 yaşındaki iki saldırganın 22 yaşındaki bir genci öldürmesi ve İzmir Balçova'da 16 yaşındaki saldırganın polis merkezine yönelik silahlı saldırısı sonucu bir polis memuru ile bir başmüfettişin şehit edilmesini örnek göstererek, "Bu tür vakalar, çocukların suça sürüklenmesini önleyecek caydırıcı tedbirlerin ne kadar elzem olduğunu göstermektedir" dedi.

Hazırlanan teklifin detaylarına ilişkin bilgi veren Öztürk, 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğunun tam olarak tanımlandığını, kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında yaş indiriminin uygulanmayacağını, ayrıca çocukları suça alet eden kişilere verilen cezaların artırılacağını ifade etti. Öztürk, "Kanun teklifimizle hem çocukların korunmasını hem de mağdurların adalet duygusunun tam olarak sağlanmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

