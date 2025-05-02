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''Sultan Abdülhamid'e hakaret'' RTÜK'ü harekete geçirdi

''Sultan Abdülhamid'e hakaret'' RTÜK'ü harekete geçirdi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon progrmında Sultan Abdülhamid'e yönelik hakaret içerikli sözlere ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir televizyon programında 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid hakkında kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. 

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DHA

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Etiketler sultan abdülhamid hakaret Ebubekir Şahin
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