Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı sonrasında kur korumalı mevduat adımı da etkisiz kalınca piyasada "süper bono" ve "enflasyon korumalı mevduat hesabı" beklentileri oluştu. Peki ekonomi şapkasından süper bono ya da enflasyon korumalı mevduat hesabı çıkar mı ?

İktidarın döviz kurlarındaki yükselişi durdurmak için çıkardığı KKM, enflasyon karşısında başarısız oldu. Aylardır reel getirisi (enflasyondan arındırılmış) olan tek finansal araç borsa oldu. Dövizse reel getiri açısından ‘eksi’de. Bu da döviz merkezli KKM’de duranların da alım güçlerinin düştüğünü gösteriyor.

Bu kapsamda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlar gündeme getirilmişti. Ancak pazartesi günü beklenen olmadı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yine de piyasalar, yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin ne zaman devreye alınacağını izlemeye devam ediyor.

İstanbul Analytics’ten Güldem Atabay, dolardaki yükselişle ilgili yetkililerin önlem almadığını belirtti: “Açıklaması zor ancak TL değer kaybederken önlemesi gereken yetkililer sadece seyrediyor. Artık Türkiye’ye özel literatüre geçen arka kapı döviz satışları devam ediyor olsa da artan döviz talebi- elbette cari açık ve dış borç ödeme baskısıyla- TL’yi dizginlemekte başarısız”.

Bugünkü Merkez Bankası kararlarının ancak ‘göz ucuyla’ bakılacak nitelikte olacağını belirten Atabay, şunları söyledi: ”Şapkadan süper bono bu hafta çıkmadı, ancak çıkmayacağı anlamına gelmiyor. KKM’de kalan vatandaşın hızla yüzde 90’a yönelecek enflasyon karşısında ezileceği gerçeği de süper bononun Hazine’ye yaratacağı dayanılmaz yüke rağmen en geç temmuz ortasına kadar devreye sokulmasını gerektirmekte.”