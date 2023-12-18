Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

DHA