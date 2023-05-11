Süper Loto'da 26 milyon 632 bin TL kazanan numara belli oldu!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanırken 11 Mayıs 2023 Perşembe gününe ait Süper Loto çekilişi sonucu kazanan talihli belli oldu.

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da bugün büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Milli Piyango sitesinde çekiliş sonuçları açıklandı. Spor Loto'da çekiliş sonuçlarına göre kazanan talihli belli olurken büyük ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar...