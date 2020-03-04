Suriye liderinden Türkiye açıklaması: ''Düşmanca bir şey yapmadık''

TSK'nın 27 Şubat'ta başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'yla büyük kayıplar yaşayan Esed, Rusya 24 kanalına verdiği röportajda Türkiye için "Düşmanca hiçbir şey yapmadık" diye konuştu.

İdlib'de 24 askerimizi şehit verdikten sonra başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar Esed rejimine ait 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilirken 3 bin 138 rejim askeri ise etkisiz hale getirildi.

"ÇOK ORTAK NOKTAMIZ VAR"

Türkiye'nin başlattığı bu harekat sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Beşşar Esed, Rusya'da yayın yapan Rusya-24 kanalına konuştu. Esed, verdiği röportajda "Türkiye'ye karşı düşmanca hiçbir şey yapmadık. Türkiye ile mevcut anlaşmazlıklar mantıksız. Türkiye'yle hayati ortak çok noktamız var. Kültürlerimiz arasında tarihi bağ var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de son 10 yıldır süren iç savaşta Esed, kendi halkına karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Kimyasal silahlara varana kadar kullandığı yöntemlerle milyonlarca kişiyi yerinden yurdundan eden Esed, uluslararası anlaşmaları da hiçe saydı. Esed rejimi son olarak geçtiğimiz hafta 27 Şubat günü İdlib'de gözlem faaliyeti için bulunan Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 34 şehidimizin ardından Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.