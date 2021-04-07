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  3. ''Suriye sınırında patlama, şehitler var'' iddiasına yalanlama

''Suriye sınırında patlama, şehitler var'' iddiasına yalanlama

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Etiketler tsk patlama msb şehit asker
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