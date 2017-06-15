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  3. 15 Haziran 2017 14:45

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı teröristler tutuklandı

Kilis'te 3 Rus tipi taarruz el bombası, 4 fünye, 3 kilo C4 patlayıcı madde ve canlı bomba yeleğiyle yakalanan 5 terörist tutuklandı.

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı teröristler tutuklandı
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Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı madde ve canlı  bomba yeleğiyle yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.

İnanlı köyü yakınlarında Suriye sınırında emniyet ve jandarmanın  düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Serkan Aliyev (29),  Gülnur Şirmemedova (37), Nazanın Zeynalova (42), Anaçtaçnır Pozdiva (44) ile  Bosna Hersek hükümetince kırmızı bültenle aranan Begzat Spahiç'in (37)  jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı  nöbetçi mahkemece "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak"  suçlamasıyla tutuklandı.

Güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristin bölgede canlı bomba saldırısı  planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kilis'te önceki gün yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren,  yanlarında 2 çocuk bulunan 5 yabancı uyruklu gözaltına alınmıştı. Zanlıların  üzeri ve çantalarındaki aramada, 3 Rus tipi taarruz el bombası, 4 fünye, 3 kilo  C4 patlayıcı madde, 2 sırt çantası, el yapımı patlayıcı anahtarı ve canlı bomba  yeleği ele geçirilmişti.

 

 

DHA

cephanelik , tutuklama , terörist , deaş