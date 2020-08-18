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  3. 18 Ağustos 2020 22:08

Suriye'de iki Rus keşif uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağının düşürülme görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

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Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağı düşürüldü.

Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağı düşürüldü. İdlib'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında düşürülen keşif uçakları bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı. Öte yandan Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bugün İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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