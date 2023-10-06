  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye'de yeni hava harekatı: 15 hedef yok edildi!

Suriye'de yeni hava harekatı: 15 hedef yok edildi!

Suriye'de yeni hava harekatı: 15 hedef yok edildi!
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekatta 15 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Kuzeyi'ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

 

Etiketler suriye milli savunma bakanlığı tsk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patron çıldırdı! Tesla Model Y ve Model 3'e indirim geldi
Kışlıkları hazırlayın! Kar yağışı için tarih verildi
O dünyanın en büyüklerinden biri... Artık adı Türkiye!
Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi
Prof. Dr. Naci Görür ABD gazetesine röportaj verdi: ''İstanbul'da kaos çıkacak''
Marketlerden sabit fiyat kararı: 3 ürün grubuna yıl sonuna kadar zam yok
Selçuk Bayraktar: ''Kuş ölür, sen uçuşu hatırla''
Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Araç ve konut satışında yeni dönem! 1 Kasım’da başlıyor
Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu!