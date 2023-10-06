Suriye'de yeni hava harekatı: 15 hedef yok edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekatta 15 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Kuzeyi'ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.