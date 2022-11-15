Suriye'den gelmiş, korsan taksicilik bile yapmış!

İstanbul'un kalbi Taksim'i kana bulayan teröristin Suriye’den birlikte geldiği erkek terörist ve örgüt üyesi bir kişinin kullandığı korsan taksi ile 3 gün Taksim’e gelerek İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Pazar günü Taksimi kana bulayan teröristlerin daha önceden hazırlık yaptığı öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve gözaltına alınanların ifadeleri sonucu Ahlam Albashir’in hain saldırı öncesi, Suriye’den birlikte geldiği erkek terörist ve örgüt üyesi bir kişinin kullandığı korsan taksi ile 3 gün Taksim’e gelerek İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Albashir pazar günü de yine erkek teröristle birlikte aynı korsan taksiyle Taksim’e geldi. Albashir korsan taksiden tek başına inip, İstiklal Caddesi’ne yürüdü. Korsan taksi sürücüsü ve erkek terörist bölgeden uzaklaştı. Albashir bomba patladıktan sonra yoldan geçen bir taksiye binerek kaçtı. Örgüt üyeleriyle Esenler’de buluştu. Buradan da Küçükçekmece’deki hücre evine götürüldü.

BOMBA TNT

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunu açıkladı. Açıklamada “Teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan TNT olduğu tespit edilmiştir” denildi. Bombanın zaman ayarlı olduğu, bilye ve metal parçalarıyla desteklendiği öğrenildi.

BOMBAYI GETİREN ARANIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ahlam Albashir, bombayı kahverengi bir çanta içinde cadde ortasındaki saksının altına bırakıyor. Dakikalar sonra da oturduğu yerden kalkıp bölgeden uzaklaşıyor. Bir süre bankta sahipsiz kalan çantadaki Bomba büyük bir gürültüyle patlıyor. Albashir’e bombayı teslim eden kişi ise aranıyor. Bombanın Suriye’den getirildiği öne sürüldü.