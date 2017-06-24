Suriye'den Türkiye'ye girmek isteyen 5 canlı bomba yakalandı

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den Türkiye'ye canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 eylemcinin, dün Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen müşterek operasyonla kent merkezine ulaşmadan yakalandıkları belirtildi.

Teröristlerden ikisinin vücutlarına sarılı ve patlamaya hazır haldeki intihar kemerlerinin herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Teröristlerle ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların 'parça tesirli el bomba fünyeli' olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 3'ü Suriyeli, 2'si Türk uyruklu 5 teröristin gözaltına alındığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü vurgulandı.